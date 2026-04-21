Spaanse minister: EU moet maatregelen tegen Israël nemen

LUXEMBURG (ANP) - De EU moet maatregelen tegen Israël nemen, vindt de Spaanse minister José Manuel Albares Bueno (Buitenlandse Zaken) dinsdag. Als de EU dat niet doet, verliest zij haar geloofwaardigheid, zei hij in Luxemburg voor de start van de vergadering met EU-ministers van Buitenlandse Zaken. De minister vindt dat het associatieverdrag met Israël moet worden opgeschort.

Daarvoor is unanimiteit nodig. De kans daarop is vrijwel nihil. De Spaanse minister ziet het opschorten van het handelsgedeelte van de overeenkomst als een goed alternatief. Daarvoor is een gekwalificeerde meerderheid nodig.

Samen met Ierland en Slovenië wil Spanje dinsdag strafmaatregelen tegen Israël bespreken.

"Zolang Israël doorgaat op die weg van een permanente, voortdurende oorlog, kunnen we niet op dezelfde manier met elkaar omgaan", zei Albares. De situatie in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever verslechtert volgens hem in rap tempo. De invoering van de doodstraf door Israël en de invasie in Libanon kan de EU ook niet zomaar laten passeren.