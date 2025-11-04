EU-klimaatministers: cruciale dag in aanloop naar COP30 in Belém

BRUSSEL (ANP/AFP) - De onderhandelingen in Brussel over het klimaatdoel van 2040 en de ambities voor 2035 zijn de laatste horde voor de klimaattop in Belém in Brazilië die over een paar dagen begint, zeggen EU-klimaatministers. "Het is een cruciale dag", zegt de Franse milieuminister Monique Barbut bij aankomst dinsdagochtend. Als de EU met lege handen aankomt op COP30, zou dat een ramp zijn, zegt ze.

Voorafgaand aan de klimaattop moesten landen hun klimaatambities voor 2035 inleveren. De deadline lag eigenlijk al in september, maar de Europese Unie zei eerst het klimaatdoel voor 2040 te willen vaststellen. Dat is vooralsnog niet gelukt. EU-lidstaten bespreken dinsdag het voorstel van de Europese Commissie.

Milieuminister Carsten Schneider uit Duitsland hoopt dat het besluit dinsdag wordt genomen, zodat de EU de leiderschapsrol op klimaattoppen kan behouden. "Ik wil dat onze staatshoofden en regeringsleiders met een zeer sterk mandaat naar Brazilië gaan."