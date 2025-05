EU-kopstuk geschokt over gevolgen Israëlisch offensief in Gaza

BRUSSEL (ANP) - De voorzitter van de Europese Raad, António Costa, is "geschokt" over de situatie in de Palestijnse Gazastrook, die het doelwit is van een uitgebreid nieuw Israëlisch offensief. Het EU-kopstuk riep de Israëlische regering op een einde te maken aan het geweld.

"Geschokt door het nieuws uit Gaza: verhongerende burgers, ziekenhuizen opnieuw getroffen door aanvallen. Het geweld moet stoppen", zei Costa op X.

Israël wil in Gaza de Palestijnse beweging Hamas uitschakelen, die in oktober 2023 Israël aanviel.