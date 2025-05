Honderden pro-Palestijnse betogers in Basel voor songfestival

BASEL (ANP) - In het centrum van Basel is het kort voor het begin van het Eurovisie Songfestival onrustig. In de stad demonstreren enkele honderden pro-Palestijnse activisten, melden lokale media.

De demonstranten scanderen leuzen als 'Bevrijd Palestina', 'Boycot Israël' en 'Nu een staakt-het-vuren'. Ook steken zij vuurwerk af. Velen van hen dragen Palestijnse vlaggen en spandoeken. De politie had de activisten vooraf gewaarschuwd niet door het centrum te trekken, maar dat gebeurde toch.

Agenten hebben een cordon gevormd om te voorkomen dat de protestmars nog verder trekt.