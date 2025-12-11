EU-landen lijken akkoord met plan Russische tegoeden te bevriezen

BRUSSEL (ANP) - Hoogstwaarschijnlijk stemmen EU-lidstaten vrijdag in met het voorstel van de Europese Commissie om de bevroren Russische tegoeden voor onbepaalde tijd te bevriezen. Dat kan via een noodbevoegdheid die kan worden gebruikt bij een crisis of dreigend economisch risico voor de EU. Het is een eerste stap om een besluit over het gebruik van de tegoeden voor een lening aan Oekraïne te vergemakkelijken. Daarover nemen de EU-regeringsleiders op de top van volgende week een besluit.

Nu moeten alle 27 lidstaten elk halfjaar opnieuw besluiten of ze de Russische tegoeden bevroren willen houden. Dat komt omdat de tegoeden onderdeel zijn van de EU-sanctiepakketten tegen Rusland. Sancties moeten elke zes maanden met unanimiteit worden verlengd. Met een beroep op de noodbevoegdheid, artikel 122 van het Europees Verdrag, is een gekwalificeerde meerderheid voldoende.

Dat komt grofweg neer op instemming van 15 van de 27 lidstaten. Een mogelijk veto van Hongarije wordt daarmee omzeild.