Aandelenbeurs in Amsterdam sluit met winst, tech onder druk

Economie
door anp
donderdag, 11 december 2025 om 17:48
anp111225176 1
AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met winst geëindigd. Beleggers verwerkten het besluit van de Federal Reserve in de Verenigde Staten om voor de derde keer op rij de rente te verlagen, wat eerder al voor opluchting zorgde op Wall Street. Tegelijkertijd drukte een tegenvallend kwartaalbericht van het Amerikaanse softwarebedrijf Oracle op techaandelen op het Damrak.
De AEX steeg 0,3 procent tot een stand van 946,28 punten. De MidKap steeg 0,5 procent tot 905,6 punten. Op andere Europese beurzen was de stemming goed. De hoofdgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt gingen tot 0,8 procent omhoog.
Oracle rapporteerde woensdagavond zijn kwartaalcijfers, waarbij de prognoses tegenvielen bij beleggers. Daarnaast nemen de zorgen toe over de hoge kosten en schulden die gepaard gaan met de uitbreiding van het bedrijf op het vlak van kunstmatige intelligentie. In Amsterdam was chiptoeleverancier Besi de sterkste daler van de hoofdfondsen met een verlies van 2,3 procent. Ook branchegenoten ASML en ASMI eindigden lager.
