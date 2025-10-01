EU-leiders: plan bevroren Russische tegoeden verder uitwerken

KOPENHAGEN (ANP) - De EU-leiders willen dat het voorstel van de Europese Commissie om de bevroren Russische tegoeden te gebruiken voor een lening aan Oekraïne verder wordt uitgewerkt, zo is woensdag afgesproken. Dat meldt voorzitter António Costa van de EU-regeringsleiders op X. Op de EU-top van regeringsleiders van eind oktober wordt de discussie hierover voortgezet.

Ondanks de juridische en technische bezwaren die België naar voren heeft gebracht, is er overeenstemming om het plan van de Europese Commissie verder uit te werken, meldt een EU-functionaris.

"Sinds 24 februari 2022 staat de Europese Unie pal achter Oekraïne - niet alleen met woorden, maar ook met daden. Wij zullen het land blijven steunen totdat er een rechtvaardige en duurzame vrede is bereikt", schrijft Costa.

Instemmen met starten onderhandelingen

Over het plan van Costa om de regels te veranderen voor het starten van toetredingsonderhandelingen tot de EU wordt ook eind oktober verder gesproken.

Nu moeten alle EU-lidstaten instemmen met het starten van onderhandelingen. Costa wil dat veranderen in een gekwalificeerde meerderheid.

Hongarije openlijk verzet

Hongarije heeft zich daar woensdag volgens een EU-functionaris in de bijeenkomst nogmaals openlijk tegen verzet. Nederland is tegen, maar heeft dat volgens de woordvoerder van Schoof woensdag niet naar voren kunnen brengen.

Omdat lang over defensie is gesproken, is maar kort over Oekraïne gediscussieerd. Slechts vijf van de 26 aanwezige EU-regeringsleiders hebben het woord gevoerd, zei de woordvoerder van Schoof. "De inzet van Nederland is helder, ook binnen de Europese Raad", aldus de woordvoerder.