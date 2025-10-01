Nederlandse tak Goodall Instituut: missie Jane wordt voortgezet

KORTENHOEF (ANP) - "Jane is overleden, maar haar missie wordt voortgezet door duizenden mensen", zo reageert het Jane Goodall Instituut Nederland op het overlijden van de bekende primatoloog. "Ondanks het feit dat Jane op hele hoge leeftijd was, zijn we geschokt door dit onverwachte nieuws."

Volgens een woordvoerder van het instituut was Goodall nog heel actief en is zij "in het harnas" gestorven. De Britse natuurbeschermer was op het moment van haar overlijden op tournee in Amerika en overleed in Californië "vredig in haar slaap".

Tijdens haar leven heeft Goodall "generaties wetenschappers geïnspireerd, talloze mensen uit alle lagen van de samenleving hoop geboden, en ons allemaal op het hart gedrukt dat 'ieder van ons elke dag een verschil maakt - het is aan onszelf om te bepalen welk verschil dat is'", aldus het instituut.

Goodall was onder meer bekend van haar jarenlange onderzoek naar wilde chimpansees in Tanzania. Later in haar leven breidde ze haar focus uit en zette ze zich in voor dier- en natuurbescherming. "Ze werd altijd geleid door haar fascinatie voor de mysteries van de evolutie en haar overtuiging van de basale noodzaak om alle vormen van leven op aarde te respecteren." In 2023 werd ze benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.