EU-lidstaten akkoord met defensielening van 150 miljard

BRUSSEL (ANP) - De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben dinsdag officieel ingestemd met de lening van 150 miljard euro die de Europese Commissie wil aangaan voor defensie-investeringen. EU-landen die gezamenlijk defensiematerieel willen produceren of aankopen, kunnen daarvoor op zeer korte termijn bij de Commissie een lening aanvragen.

Vorige week was er al een akkoord bereikt op ambassadeursniveau. Met dit hamerstuk hebben 26 van de 27 lidstaten ingestemd. Hongarije heeft zich van stemming onthouden.

"Dit is een ongekend instrument dat onze defensiecapaciteiten een impuls zal geven en onze defensie-industrie zal ondersteunen", zei de Poolse minister Adam Szłapka van Europese Zaken. "Hoe meer we investeren in onze veiligheid en defensie, hoe beter we degenen die ons kwaad willen doen, kunnen afschrikken."