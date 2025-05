Ex-partner Gillis weigert dwangsom te betalen

DEN BOSCH (ANP) - Nicol Kremers is niet van plan een door Peter Gillis geëist bedrag van bijna 2,1 miljoen euro schadevergoeding te betalen. Volgens Gillis is zijn ex-partner dat verschuldigd wegens het schenden van een geheimhoudingsovereenkomst met de voormalige eigenaar van Oostappen Vakantieparken. Dat liet haar raadsman Allan Kijl namens haar weten tijdens een civiele rechtszaak dinsdag in Den Bosch.

Volgens Kremers heeft ze de overeenkomst die haar verbiedt iets over haar tijd met Gillis te vertellen, onder dwang getekend. Naar eigen zeggen uit angst voor nog meer mishandelingen door haar ex. Gillis ontkende dinsdag met klem haar te hebben mishandeld. Ook ontkende hij haar bij het tekenen van de overeenkomst onder druk te hebben gezet.

Kremers laat weten zich niet gehouden te voelen aan de overeenkomst. Zij was overigens niet bij de zitting aanwezig uit angst voor een confrontatie met Gillis.

Boek

Gillis eist ook dat het Kremers wordt verboden een boek uit te brengen over haar tijd met hem.

De uitspraak is op 13 augustus.