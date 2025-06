EU-lidstaten moeten vaart maken met asiel- en migratieregels

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie roept de EU-lidstaten op vaart te maken met de voorbereidingen van de strengere EU-regels voor asiel en migratie. Die regels voor onder meer de toelating, verdeling en opvang van asielzoekers worden volgend jaar juni van kracht.

Op technisch niveau wordt vooruitgang geboekt, maar "duurzame politieke betrokkenheid" en "eigen verantwoordelijkheid op nationaal niveau" blijven essentieel, schrijft de Commissie in een woensdag gepubliceerde voortgangsrapportage.

Het asiel- en migratiepact werd ruim een jaar geleden aangenomen. Een van de onderdelen ervan is dat alle landen speciale locaties moeten hebben voor de uitvoering van de zogeheten grensprocedure. In die procedure wordt beoordeeld of migranten geen of weinig kans maken op asiel, of meteen moeten worden teruggestuurd. Migranten moeten die procedures afwachten in locaties aan of in de buurt van de buitengrens.

Naleving grondrechten

Nog geen enkele lidstaat heeft daarvoor een plek aangewezen, blijkt uit de rapportage. Als dat niet snel gebeurt, vreest de Commissie dat de locaties niet op tijd klaar zullen zijn.

Los van het fysieke gebouw, moet er ook een onafhankelijk mechanisme worden geregeld dat moet toezien op naleving van de grondrechten. Ook dat is nog niet geregeld.

Eerste screening

De Commissie is tevens bezorgd over de voorbereidingen voor de eerste screening van asielzoekers. Er zijn nog te weinig plekken aangewezen waar dat kan gebeuren. Ook moet voldoende personeel worden opgeleid en moet de technische infrastructuur worden geregeld om relevante EU-databanken te kunnen raadplegen. In die databanken staat bijvoorbeeld of een aanvraag van een asielzoeker eerder in een ander EU-land is afgewezen.