NS: donderdag kwart minder treinen in Noord-Holland en oosten

UTRECHT (ANP) - In Noord-Holland en grote delen van Overijssel en Gelderland valt donderdag naar verwachting een kwart van de treinen uit. De NS had al aangekondigd dat er minder treinen zouden rijden in die regio's, waar een staking van spoorwegpersoneel was aangekondigd, maar de omvang was nog onduidelijk.

De staking gaat donderdag niet door, maar NS had de dienstregeling al aangepast. "Het is veel werk en complex om de dienstregeling weer volledig terug aan te passen", laat een woordvoerder weten. "Daarom rijden we in de genoemde gebieden niet de reguliere dienstregeling."

In de rest van het land rijden de treinen donderdag wel volgens dienstregeling, verwacht NS.

In plaats van donderdag legt NS-personeel nu vrijdag het werk neer. Dan wordt gestaakt in het noorden en zuiden van Nederland. Wat dat betekent voor het treinverkeer van NS is nog onduidelijk.