Schaatsster Groot (24) beëindigt carrière

GRONINGEN (ANP) - Schaatsster Robin Groot heeft een punt achter haar topsportcarrière gezet. De 24-jarige schaatsster van Team IKO X2O heeft haar afscheid via de ploeg en op Instagram bekendgemaakt.

"Na jaren van keihard werken, vallen, opstaan en het vieren van successen, is het tijd om dit hoofdstuk af te sluiten", schrijft ze. "Ik ben trots op de weg die ik heb afgelegd."

Groot deed in 2023 mee aan het EK allround, waarin ze als vierde eindigde. Ze werd ook een keer vierde en drie keer vijfde op het NK allround.

"Wij vinden het natuurlijk erg jammer dat Robin stopt met schaatsen", laat haar team weten. "Het leven van een topsporter is soms hard en het valt niet mee om elke dag altijd alles te moeten geven. We kunnen dan ook alleen maar respect hebben voor de beslissing en we gaan haar ontzettend missen."