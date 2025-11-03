ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

EU maakt 5 miljoen vrij voor noodhulp na orkaan Melissa

Samenleving
door anp
maandag, 03 november 2025 om 12:55
anp031125093 1
BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie maakt 5 miljoen euro vrij voor noodhulp aan Jamaica, Cuba en Haïti na orkaan Melissa. Het geld wordt onder meer gebruikt voor drinkwater, sanitaire voorzieningen en noodopvang, laat de Europese Commissie weten.
De orkaan kostte tientallen mensen het leven in het Caribisch gebied.
De Commissie maakt ook 16,5 miljoen euro vrij voor humanitaire hulp in Venezuela en Haïti, die behalve de orkaan ook te maken hebben met andere crises. In Venezuela zijn de afgelopen jaren miljoenen mensen het land ontvlucht, onder meer om de ernstige economische crisis. De Commissie wil dat het geld wordt gebruikt voor bescherming, gezondheidszorg en voedsel voor Venezolanen in eigen land en buurlanden.
Haïti heeft al tijden te maken met extreem bendegeweld. De EU wil de extra noodfondsen inzetten voor de "alarmerende voedselonzekerheid, nu een recordaantal mensen ontheemd is geraakt door het geweld", aldus Eurocommissaris Hadja Lahbib (Crisisbeheer).
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-441960262

Vroeger sliepen mensen twee keer per nacht. Dat kun je ook nu nog merken

ANP-517578579

Waarom jíj steeds wordt gecontroleerd bij de zelfscankassa

ANP-536253433

Verbitterde ex-koning Juan Carlos: ik had niks met 'koude' Diana

generated-image (46)

Mannen denken dat ze naar een sekscam kijken, maar in werkelijkheid zien ze slavinnen

anp021125132 1

Dales doet aangifte tegen Tofik Dibi wegens smaad en laster

shutterstock_2508350243

De gevaarlijkste plek voor vrouwen is thuis

Loading