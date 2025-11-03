EU maakt 5 miljoen vrij voor noodhulp na orkaan Melissa

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie maakt 5 miljoen euro vrij voor noodhulp aan Jamaica, Cuba en Haïti na orkaan Melissa. Het geld wordt onder meer gebruikt voor drinkwater, sanitaire voorzieningen en noodopvang, laat de Europese Commissie weten.

De orkaan kostte tientallen mensen het leven in het Caribisch gebied.

De Commissie maakt ook 16,5 miljoen euro vrij voor humanitaire hulp in Venezuela en Haïti, die behalve de orkaan ook te maken hebben met andere crises. In Venezuela zijn de afgelopen jaren miljoenen mensen het land ontvlucht, onder meer om de ernstige economische crisis. De Commissie wil dat het geld wordt gebruikt voor bescherming, gezondheidszorg en voedsel voor Venezolanen in eigen land en buurlanden.

Haïti heeft al tijden te maken met extreem bendegeweld. De EU wil de extra noodfondsen inzetten voor de "alarmerende voedselonzekerheid, nu een recordaantal mensen ontheemd is geraakt door het geweld", aldus Eurocommissaris Hadja Lahbib (Crisisbeheer).