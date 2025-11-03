Matthews (35) fietst nog twee jaar door: voel me 25

MELBOURNE (ANP) - De Australiër Michael Matthews gaat nog zeker twee seizoenen door. De 35-jarige renner heeft zijn contract bij Team Jayco AlUla verlengd tot en met 2027, meldde de Australische WorldTour-formatie.

Matthews won onder meer drie keer de GP Québec (2018, 2019 en 2024), één keer de GP Montréal (2018), vier ritten in de Tour, drie in de Giro en drie in de Vuelta. In 2017 won hij in de Ronde van Frankrijk het puntenklassement en daarmee de groene trui.

Afgelopen zomer moest Matthews de Tour overslaan door een longembolie. Die klachten achtervolgden hem lang, maar hebben hem er niet toe gebracht zijn carrière te beëindigen.

"Ik denk dat ik na de problemen die ik afgelopen zomer heb gehad, het wielrennen meer ben gaan waarderen. Ik voel me nog steeds 25 jaar oud, dus ik kijk ernaar uit om mijn wielercarrière voort te zetten. Ik heb echt het gevoel dat ik steeds beter word", liet Matthews optekenen in een persbericht.