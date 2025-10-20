ECONOMIE
EU-ministers benadrukken dat Oekraïne zelf beslist over vrede

Samenleving
door anp
maandag, 20 oktober 2025 om 12:02
anp201025116 1
LUXEMBURG (ANP) - Ministers van Buitenlandse Zaken van onder meer Nederland en Duitsland benadrukken dat er niet over vrede in Oekraïne kan worden gesproken zonder Oekraïne. Ze reageren daarmee op berichten dat de Amerikaanse president Donald Trump de Oekraïense president Volodymyr Zelensky onder druk zou hebben gezet om akkoord te gaan met de Russische voorwaarden voor het beëindigen van de oorlog, zoals het afstaan van een deel van de Donbas-regio.
"Oekraïne gaat er zelf over hoe deze oorlog eindigt. Tot die tijd zullen we Oekraïne blijven steunen", zei demissionair minister David van Weel (Buitenlandse Zaken) voor het begin van de vergadering van EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Luxemburg.
Zijn Duitse collega Gunther Krichbaum eist dat Oekraïne aan tafel zit als Trump in Boedapest met de Russische president Vladimir Poetin over het beëindigen van de oorlog gaat praten. "Gesprekken kunnen alleen met Oekraïne plaatsvinden, niet over Oekraïnes hoofden heen."
