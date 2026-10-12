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Oekraïne wijst op Russische schendingen van Trumps energiebestand

Samenleving
door anp
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WARSCHAU/KYIV (ANP) - Rusland heeft zich niet gehouden aan het 'energiebestand' dat de Amerikaanse president Trump zondag afkondigde, zegt Oekraïne. Oekraïne heeft dat staakt-het-vuren voor aanvallen op energievoorzieningen volgens president Volodymyr Zelensky juist wel gerespecteerd.
Oekraïne staat klaar om de gevechtspauze die Trump graag wil om de brandstofprijzen in de VS te drukken in acht te nemen, zei Zelensky via videoverbinding op een veiligheidsconferentie in Warschau. "Wij hebben getoond dat we het menen. Afgelopen nacht hebben we niet aangevallen." Maar Rusland gaat gewoon door, klaagt hij. Zodra ze in de VS wakker worden "zullen ze zo meteen zien wat wij hier zien". Zelensky zegt bereid te zijn om "te tekenen" voor een energiewapenstilstand, "dat we tonen dat we vertrouwd kunnen worden".
De aankondiging van Trump was niet met de regering in Kyiv besproken, zei Zelensky. Zij werd erdoor verrast.
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