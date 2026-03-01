EU-ministers: escalatie in Midden-Oosten moet worden voorkomen

BRUSSEL (ANP) - De gebeurtenissen in Iran mogen niet leiden tot escalatie, stelt EU-buitenlandchef Kaja Kallas zondagavond in een verklaring namens de 27 EU-ministers van Buitenlandse Zaken. Als dat wel gebeurt, bedreigt dat onder meer het Midden-Oosten en Europa met onvoorspelbare gevolgen, ook op economisch gebied.

"De verstoring van cruciale waterwegen, zoals de Straat van Hormuz, moet worden vermeden", staat in de verklaring. De EU-ministers en Kallas hebben zondag vanaf 17.00 uur zo'n 2,5 uur via een videoconferentie gesproken over de situatie.

De ministers roepen op tot "maximale terughoudendheid, bescherming van burgers en volledige naleving van het internationaal recht".

Sancties

Ze kondigen aanvullende sancties tegen Iran aan.

"Het Midden-Oosten zal enorm veel verliezen lijden bij een langdurige oorlog. De Iraanse aanvallen en schendingen van de soevereiniteit van een aantal landen in de regio zijn onvergeeflijk. Iran moet afzien van willekeurige militaire aanvallen", staat in de verklaring.

Nucleaire veiligheid

De EU zal via diplomatie bijdragen aan het verminderen van de spanningen. Ook wil de Unie via diplomatieke weg voorkomen dat Iran over kernwapens beschikt. Nucleaire veiligheid is een topprioriteit. Het "behoud van de maritieme veiligheid en het respecteren van de vrijheid van scheepvaart zijn eveneens van het grootste belang", aldus de gezamenlijke verklaring.

De EU en de EU-lidstaten nemen "alle noodzakelijke maatregelen om de veiligheid van EU-burgers in de regio te waarborgen". Als het nodig is, zetten ze het EU-mechanisme voor civiele bescherming in. EU-landen helpen elkaar dan in noodsituaties. Gedacht kan worden aan het repatriëren van EU-burgers die in Iran of in andere getroffen landen in het Midden-Oosten zijn gestrand.