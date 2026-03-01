Von der Leyen: Turkije wil bemiddelen in strijd in Midden-Oosten

BRUSSEL (ANP) - Turkije is bereid te bemiddelen in de strijd in het Midden-Oosten, schrijft voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie zondagavond op X. Ze verwelkomt die bereidheid, net zoals de insteek van Turkije om een oplossing te vinden via vreedzame middelen. "We zijn het erover eens dat diplomatie de enige haalbare weg voorwaarts is", schrijft de politica.

"De instabiliteit in de regio raakt ons beiden diep, dus nauwe coördinatie is essentieel", schrijft ze verder na een telefoongesprek met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Zowel Erdogan als Von der Leyen hebben zondag gesproken met "belangrijke regionale partners om de situatie te beoordelen en stappen te bespreken om de spanningen te verminderen".

De Turkse president treft volgens Von der Leyen voorbereidingen om de gevolgen van de crisis voor de mogelijke migratie aan te pakken. De kans op een vluchtelingenstroom uit onder meer Iran is reëel.

"Regionale en mondiale stabiliteit staat op het spel; dat beseffen we maar al te goed", besluit ze haar bericht.