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EU-ministers hameren op betere communicatie bij crises als Ceuta

Samenleving
door anp
dinsdag, 04 augustus 2026 om 14:04
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BRUSSEL (ANP) - Ministers uit de Europese Unie hebben tijdens een spoedoverleg over Ceuta benadrukt dat het belangrijk is om beter en eensgezinder te communiceren bij crises zoals die bij de Spaanse exclave van vorige week. Meerdere landen uitten kritiek op Spanje nadat tienduizenden migranten daar de grens waren overgestoken, maar Madrid beet daarna fel van zich af.
Spaanse media als El País schreven voorafgaand aan de vergadering van EU-ministers van Binnenlandse Zaken en/of Migratie dat Spanje van plan was om kritiek te uiten op de reactie van andere landen. In een statement na het spoedoverleg verklaart de Ierse minister Jim O'Callaghan, die de vergadering voorzat, dat er gesproken is over solidariteit. "De EU is verenigd en is klaar om Spanje te steunen."
De ministers zouden hun waardering hebben uitgesproken voor de snelle oplossing van de crisis door Spanje, maar een aantal greep het incident ook aan om te hameren op betere bescherming van de Europese buitengrenzen.
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