Groei McDonald's onder druk door zuinigere consument

CHICAGO (ANP) - McDonald's heeft voor het tweede kwartaal op rij minder groei doorgemaakt. Volgens persbureau Bloomberg is dit een teken dat consumenten zuiniger aan doen, nu ze meer geld kwijt zijn aan bijvoorbeeld brandstof. Dit speelt vooral in de Verenigde Staten, maar ook in de rest van de wereld groeide McDonald's minder hard.

De omzet in Amerikaanse restaurants die al langer dan een jaar open zijn, steeg 0,8 procent, maakte McDonald's dinsdag bekend. Dat was een kwartaal terug nog 3,9 procent en de periode daarvoor 6,8 procent. Volgens McDonald's trokken de locaties gemiddeld minder gasten.

Buiten de thuismarkt zakte dit groeicijfer van 5,2 naar 1,5 procent. McDonald's benadrukt dat onder meer Duitsland en Australië wel stevige groei laten zien. In Frankrijk gaat het wat minder goed met de vergelijkbare verkopen.

McDonald's probeert al langer meer gasten te trekken in zijn restaurants. Wereldwijd is afgelopen tijd geadverteerd met nieuwe drankjes en tijdelijke gerechten in het teken van het wereldkampioenschap voetbal.