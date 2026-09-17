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Zeer zware regen zorgt voor wateroverlast in Spanje, vooral rond Barcelona

Samenleving
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 9:54
bijgewerkt om donderdag, 17 september 2026 om 10:30
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 Stevige buien hebben in het oosten en zuidoosten van Spanje voor wateroverlast gezorgd. Volgens Weeronline kwam er rond Valencia lokaal meer dan 70 millimeter regen uit de lucht vallen.
Ook in Barcelona en in Escorca, een gemeente op het eiland Mallorca, viel er met respectievelijk 50 en 55 millimeter veel neerslag. Volgens het weerbureau kon de riolering de grote hoeveelheid regen die in korte tijd viel, niet verwerken. "Daardoor kwamen diverse wegen onder water te staan."
Woensdagavond werden inwoners van de provincie Valencia gewaarschuwd voor mogelijk overstromingsgevaar. In de stad Torrent, nabij Valencia, werden verschillende mensen gered die met hun auto vast kwamen te zitten.
Donderdag en mogelijk ook vrijdag komen in de buurt van de Spaanse oostkust nog enkele stevige buien voor. Vanaf het weekend wordt het weer een tijdje zonnig en warm. Volgende week stijgt de temperatuur bij weinig wind naar 28 tot 30 graden.
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