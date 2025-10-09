ECONOMIE
OM eist drie jaar cel voor verkrachting op Koningsdag Amsterdam

Samenleving
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 13:41
anp091025175 1
AMSTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft donderdag een gevangenisstraf van drie jaar geëist tegen de 28-jarige Sirio S. uit Italië voor het verkrachten van een Ierse vrouw op Koningsdag in Amsterdam.
Op sociale media gingen beelden rond van de man die op de vrouw lag tussen geparkeerde auto's op de Keizersgracht. Later verschenen ook filmpjes van enkele vrouwen die ingrepen. Volgens het OM moest S. vermoeden dat bij het slachtoffer de wil ontbrak.
De verdachte zei in de rechtbank in Amsterdam zich weinig meer te kunnen herinneren en dat hij zich schaamde en de schuld op zich nam. De rechtbank bekeek de beelden met de verdachte achter gesloten deuren. De vrouw zei in haar slachtofferverklaring dat ze zich niets meer herinnert.
