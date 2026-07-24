EU ontbiedt Russische gezant na aanvallen in Oekraïne

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie gaat bij Rusland protesteren na nieuwe aanvallen op Oekraïne. Op meerdere plekken in het land kwamen mensen om het leven en in Slovjansk liep een ereconsulaat van EU-lid Letland schade op.

EU-buitenlandchef Kaja Kallas reageerde verontwaardigd en verweet Rusland met opzet burgers aan te vallen. Ze zei dat Letland de volledige steun van de EU heeft en dat de Russische gezant ontboden zal worden.

Kallas stelde op X ook een aanscherping van de sancties tegen Rusland in het vooruitzicht. Het land liet volgens haar weer zien dat het geen enkel respect heeft voor het internationaal recht.

Letland heeft laten weten dat bij de aanval op het ereconsulaat twee medewerkers gewond raakten. De diplomatieke post zou geraakt zijn door een bom.