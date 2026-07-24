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Techreuzen roepen overheid VS op open AI-modellen te bevorderen

Economie
door anp
vrijdag, 24 juli 2026 om 18:37
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WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Enkele grote Amerikaanse technologiebedrijven hebben in een brief aan beleidsmakers in Amerika opgeroepen om de ontwikkeling van open AI-modellen te bevorderen. Ze noemen het "essentieel om het technologisch leiderschap van de VS te waarborgen". Bij een open-weight-model kunnen gebruikers de parameters zelf downloaden en aanpassen.
De coalitie wordt aangevoerd door chipmaker Nvidia en Microsoft, maar ook techbedrijven Meta en Palantir zitten erbij. De bedrijven zeggen in de brief dat een open benadering van AI-softwareontwikkeling cruciaal is voor innovatie op het gebied van AI en andere belangrijke sectoren van de economie. Sommige AI-ontwikkelaars, zoals OpenAI, bieden wel open alternatieven aan, maar hun focus ligt grotendeels op gesloten systemen die ze aan bedrijven en klanten verkopen.
Chinese bedrijven, zoals Moonshot en Deepseek, hebben al eerder open-weight-modellen op de markt gebracht. Deze zijn goedkoper en zouden al kunnen concurreren met de Amerikaanse modellen.
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