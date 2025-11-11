EU overweegt nieuwe inlichtingendienst om geopolitieke spanningen

BRUSSEL (ANP/RTR) - De Europese Commissie overweegt het oprichten van een nieuw soort inlichtingendienst vanwege de huidige geopolitieke spanningen. Dat laat een woordvoerder weten na berichtgeving van onder meer de Financial Times. De Commissie zit nog in de verkenningsfase over zo'n veiligheidsdienst, benadrukt de woordvoerder.

"We bevinden ons in een uitdagend geopolitiek en geo-economisch klimaat en daarom onderzoekt de Commissie hoe haar veiligheids- en inlichtingencapaciteiten kunnen worden versterkt", aldus de woordvoerder.

Volgens de Financial Times zou de veiligheidsdienst direct onder leiding van Commissievoorzitter Ursula von der Leyen vallen. De dienst, door de Commissie tot dusver een 'cel' genoemd, zou informatie verzamelen van nationale veiligheidsdiensten.

Nog niet alle 27 lidstaten zouden op de hoogte zijn gesteld van de plannen, schrijft de krant. De nieuwe veiligheidsdienst zou ook nauw gaan samenwerken met de Europese dienst voor extern optreden (EEAS).