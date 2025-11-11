Nieuw Cruyff Court in Zwolle vernoemd naar chef-kok Jonnie Boer

ZWOLLE (ANP) - De Zwolse wijk Holtenbroek krijgt een Cruyff Court dat wordt vernoemd naar de overleden sterrenchef Jonnie Boer. Dat werd maandag bekendgemaakt tijdens het benefietevenement Koken met een Doel: een jaarlijks diner waar geld voor sportprojecten wordt ingezameld.

Boer was chef-kok van het driesterrenrestaurant De Librije in Zwolle en overleed in april aan een longembolie. Hij was ook betrokken bij de Johan Cruyff Foundation, die de sportvelden aanbiedt. Samen met Johan Cruyff begon hij het benefietdiner.

Het sportveld is naar Boer vernoemd omdat hij belangrijk was voor Zwolle. "Jonnie Boer stond voor vakmanschap, talent, verbinding en plezier, waarden die ook in sport en in dit Cruyff Court terugkomen", zegt sportwethouder Michiel van Willigen.

Het nieuwe Cruyff Court is naast een voetbalveld ook uitgerust met calisthenicstoestellen, een dansvloer, fietsbaan en 3x3-basketbalveld.