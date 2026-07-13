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Trump zinspeelt opnieuw op inname Straat van Hormuz

Samenleving
door anp
maandag, 13 juli 2026 om 15:03
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WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft er opnieuw op gezinspeeld dat de VS de controle willen nemen over de Straat van Hormuz. In een telefoongesprek met Fox News zegt Trump dat de VS "de Straat zullen behouden, en deze waarschijnlijk zullen gaan runnen". Trump: "We worden de reddende engel van de zeestraat, iets waarvoor we een vergoeding zouden moeten krijgen."
Volgens de Amerikaanse leider moet het gaan om hoge bedragen. "De andere landen zijn zeer vermogend. Zij staan aan onze kant, en er kan niet van ons verwacht worden dat we de Straat voor niets beschermen", aldus Trump. Ook zei hij de Iraniërs "zeer hard" te zullen raken vanwege de vermeende schendingen van de voorlopige overeenkomst die Teheran eerder sloot met de VS.
Nabij het in de straat gelegen eiland Qeshm en de kuststad Bandar Abbas werden eerder op maandag explosies gehoord. Ook zei Iran "waarschuwingsschoten" te hebben afgevuurd in de Straat. De onlusten hadden direct gevolgen voor de olieprijzen.
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