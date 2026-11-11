EU schaart zich achter doel van 35 procent elektrificatie in 2035

ANTALYA (ANP) - De Europese Unie schaart zich achter het plan van Turkije om over negen jaar 35 procent van het wereldwijde energiegebruik uit elektriciteit te laten komen. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen roept andere landen op hetzelfde te doen. "De wereld is het tijdperk van elektriciteit binnengegaan", zei ze woensdag tijdens de VN-klimaattop in Antalya.

Het doel om in 2035 voor 35 procent van het energieverbruik stroom te gebruiken, komt uit de koker van Turkije. Het gastland van de klimaattop probeert zoveel mogelijk landen erin mee te krijgen. Op dit moment komt ongeveer 23 procent van het wereldwijde energiegebruik uit elektriciteit.

Von der Leyen herhaalde in Antalya de Europese doelstelling om in 2040 bijna de helft van het energiegebruik (46 procent) uit stroom te laten komen. Europa moet uiteindelijk het eerste continent worden dat volledig op elektriciteit draait, zei ze.