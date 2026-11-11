Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zeeman waarschuwt voor artikelen om verstikkingsgevaar

Samenleving
door anp
anp111126160 1
Volg ons op Google Nieuws
ALPHEN AAN DEN RIJN (ANP) - Winkelketen Zeeman roept verschillende artikelen terug omdat ze onderdelen bevatten die verstikkingsgevaar kunnen veroorzaken. Het gaat om speelgoedautootjes en een kinderhemdje.
Bij de speelgoedauto's, plastic politie- en brandweerwagentjes en ambulances, kan een onderdeel loskomen dat klein genoeg is voor kinderen om in te slikken, meldt Zeeman. Bij het hemdje gaat het om de schouderbandjes die los kunnen laten bij de maten 92 en 98/104.
Het kledingstuk met de naam Romy Active Romance is verkocht van 31 augustus tot en met 26 oktober van dit jaar. De autootjes lagen in de winkel tussen 10 oktober vorig jaar en 5 november 2026. Zeeman adviseert klanten de artikelen niet meer te gebruiken en ze terug te brengen naar de winkel. Zij krijgen dan het aankoopbedrag terug of mogen een vervangend product kiezen.
loading

POPULAIR NIEUWS

pensioen_symbolisch_AI

AOW plus €1.000 pensioen? Je bent in 2027 zo'n €192 kwijt, maar donderdag kan dat €51 worden

anp101126130 1

Spanje spreekt van noodsituatie Canarische Eilanden om migratie

shutterstock_2729803115

Erfde je partner en overleed hij binnen 30 dagen? Dan kan de erfbelasting over die erfenis naar nul, maar alleen als je erom vraagt

Dikke gordijnen hangen 's avonds dicht voor een raam en eindigen net boven de radiator.

Hoeveel bespaar je écht met isolerende gordijnen en raambekleding

Een glanzende quantumchip ligt op een printplaat voor rijen servers met blauwe lampjes.

Kan de quantumcomputer de stroomhonger van AI temmen? Deze techpionier denkt van wel

38619ebe8135a71bcd3e33e9a44965a7,b4b71ab5

Nieuwe wending in carrière Sylvie Meis: seksscènes in Duitse tv-serie

Loading