EU schiet haar deel van G7-lening aan Oekraïne alvast voor

PARIJS (ANP) - De Europese Unie gaat haar deel van de leningen die afgesproken zijn met de G7-landen voor Oekraïne alvast voorschieten. Dat zei voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen donderdag na de top in Parijs met de zogeheten coalitie van bereidwillige landen.

De G7 ging vorig jaar akkoord om Oekraïne te helpen met 44 miljard euro. Daarvan wordt 35 miljard door de EU geleend, waarbij de rente op Russische bevroren tegoeden als onderpand wordt gebruikt. In het voorjaar gingen de lidstaten en het Europees Parlement hiermee al akkoord.

Bij de bijeenkomst in Parijs waren naast Europese leiders ook NAVO-baas Mark Rutte en VK-premier Keir Starmer aanwezig. Volgens Von der Leyen is de coalitie "groter, sterker en erg vastberaden" geworden. Er is onder meer afgesproken Oekraïne op de lange en korte termijn te blijven steunen, zowel militair als financieel.

Ook blijven de sancties tegen Rusland in stand zolang er nog geen "duurzame vredesovereenkomst is", zei de commissievoorzitter. Leiders van aanwezige EU-lidstaten benadrukten dat ook na afloop van de top. Ook Starmer viel zijn Europese collega's bij dat dit niet het moment is voor het opheffen van de sancties.