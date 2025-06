EU sluit ook partnerschap defensie en veiligheid met Canada

BRUSSEL (ANP) - De EU en Canada hebben een zogeheten partnerschap voor veiligheid en defensie afgesloten. De EU-buitenlandchef Kaja Kallas tekende samen met de Canadese vertegenwoordiging het partnerschap na een EU-Canada-top in Brussel.

Het partnerschap is een vereiste voor landen buiten de EU om aanspraak te kunnen maken op de 150 miljard euro die de Europese Commissie gaat lenen aan lidstaten voor de productie en aankoop van defensiematerieel. Daarvoor moet Canada wel samenwerken met een EU-lidstaat. Eerder sloot de EU eenzelfde partnerschap met het Verenigd Koninkrijk. Dergelijke gesprekken worden ook met Australië gevoerd.

Tijdens de top ging de Canadese premier Mark Carney ook in gesprek met voorzitter van de Europese Raad António Costa en voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. "Europa en Canada delen een langdurige vriendschap", zei Von der Leyen over de top. "We zijn verbonden door gedeelde waarden en het geloof dat open en vrije handel welvaart stimuleert."