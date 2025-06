Dilan Yeşilgöz opnieuw lijsttrekker voor VVD bij verkiezingen

DEN HAAG (ANP) - Dilan Yeşilgöz is opnieuw de lijsttrekker van de VVD bij de landelijke verkiezingen op 29 oktober. Partijvoorzitter Eric Wetzels maakte dat maandag bekend aan de leden. Tot zondagavond was het mogelijk om andere kandidaten voor te dragen bij het hoofdbestuur, maar Yeşilgöz was de enige kandidaat.

Het VVD-bestuur kijkt volgens Wetzels uit naar een enthousiaste campagne. "We hebben er het grootste vertrouwen in dat Nederland voor het verhaal én de daden van Dilan en de VVD zal kiezen", meldt Wetzels. Bij de voordracht liet hij al weten in haar een leider te zien die weet wat er nu nodig is om Nederland vrijer, veiliger en welvarender te maken.

De 48-jarige Yeşilgöz is sinds augustus 2023 politiek leider van de VVD en was lijsttrekker bij de verkiezingen in november dat jaar. Aan het eind van dat jaar werd ze fractievoorzitter in de Tweede Kamer.

De liberalen houden op 6 september hun congres, waar ze hun verkiezingsprogramma vaststellen.