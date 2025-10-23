EU-top begint zonder Hongaarse premier Viktor Orbán

BRUSSEL (ANP) - De EU-top begint donderdag zonder de Hongaarse premier Viktor Orbán. Hij laat zich tot ver in de middag vertegenwoordigen door de Slowaakse premier Robert Fico, die ook namens Hongarije kan stemmen over voorstellen die voor de komst van Orbán worden besproken.

Hongarije herdenkt donderdag de Hongaarse Revolutie van 1956 tegen het communistische regime. Orbán moet daarvoor in Boedapest zijn.

Over de afspraken die de EU-leiders over Oekraïne gaan maken, heeft Hongarije vooraf een voorbehoud gemaakt. Een van de voorstellen is het openen van de officiële onderhandelingen met Oekraïne over toetreding tot de EU. Hongarije wil niet dat Oekraïne lid wordt van de EU.

Ook andere afspraken over Oekraïne die de EU-leiders donderdag gaan bekrachtigen, worden niet door Hongarije onderschreven, maar door 26 van de 27 lidstaten.