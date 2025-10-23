Verstappen heeft in jacht op titel zesde zege in Mexico nodig

MEXICO-STAD (ANP) - Max Verstappen jaagt in de komende Grote Prijs van Mexico op de overwinning. Dan zou dat zijn zesde zege worden in het land. Alleen met een overwinning kan hij blijven strijden voor het kampioenschap in de Formule 1, zegt hij in een vooruitblik van zijn team Red Bull.

Verstappen haalde vorig weekend in de Grote Prijs van de Verenigde Staten de maximale score met winst in zowel de sprintrace als de grote prijs. Hij verkleinde zijn achterstand op kampioenschapsleider Oscar Piastri van McLaren tot 40 punten.

"We hebben de afgelopen races veel positieve energie opgedaan en we willen blijven pushen en zoveel mogelijk uit de auto halen. Het team heeft daar hard aan gewerkt. We moeten perfecte weekenden blijven hebben om voor het kampioenschap te strijden, dus het is belangrijk om in Mexico meteen goed te presteren", aldus Verstappen, die goede herinneringen bewaart aan het op 2200 meter hooggelegen Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad. Hij won er al vijf keer.