Unilever verwacht afsplitsing van ijstak nog steeds dit jaar

LONDEN (ANP) - Het Britse was- en levensmiddelenconcern Unilever gaat er nog steeds van uit dat zijn ijstak The Magnum Ice Cream Company (TMICC) dit jaar nog wordt afgesplitst. Onlangs werd bekend dat de afsplitsing uitgesteld moest worden door de sluiting van de Amerikaanse overheid. Daardoor is de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC niet in staat om de beursgang van TMICC in New York af te ronden. "Wij zullen zo spoedig mogelijk nadere updates geven over de herziene planning", meldt Unilever bij de publicatie van zijn kwartaalresultaten.

Het concern, bekend van onder meer Knorr, Calvé, Hellmann's, Dove, Vaseline, Glorix en Rexona, behaalde een omzet in het derde kwartaal van 14,7 miljard euro. Dat is 3,5 procent minder vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De onderliggende omzetgroei, exclusief effecten van overnames, desinvesteringen en valutaschommelingen, kwam uit op een plus van 3,9 procent. Dat is boven de verwachtingen van marktkenners.