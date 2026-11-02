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EU veroordeelt militaire escalatie door de Houthi's in Jemen

Samenleving
door anp
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BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie veroordeelt de aanhoudende militaire escalatie door de Houthi's in Jemen. Alle militaire acties van de Houthi's moeten onmiddellijk worden gestaakt, stelt EU-buitenlandchef Kaja Kallas namens de EU.
De EU roept de Houthi's daarnaast op om met spoed een humanitaire corridor naar de belegerde stad Taiz te openen, aldus Kallas.
Inmiddels zijn meer dan 22 miljoen mensen hulpbehoevend. "Het uithongeren van burgers als oorlogsmethode is verboden onder het internationaal recht. Burgers mogen niet worden gebruikt als schild voor militaire doelen of operaties", stelt Kallas.
Alle bij het conflict betrokken partijen, waaronder Iran, moeten hun militaire steun aan de Houthi's beëindigen, zo wil de EU.
"De recente aanvallen op het Al-Maashiq-paleis in Aden, het voortdurende beleg van Taiz, de militaire acties langs de westkust van Jemen en de aanvallen op Saudi-Arabië zijn verwerpelijke daden", aldus Kallas.
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