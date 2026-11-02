Vakbond roept op tot grote staking Duitse metaalelektroindustrie

FRANKFURT (ANP/DPA) - IG Metall, de grootste vakbond van Duitsland, heeft maandag opgeroepen tot een grote staking bij metaal- en elektrobedrijven later deze week. IG Metall roept werknemers bij meer dan 2000 bedrijfslocaties op het werk neer te leggen om eisen voor onder meer hoger loon kracht bij te zetten.

Onder de cao-onderhandelingen vallen ongeveer 3,7 miljoen werknemers die werken in de Duitse metaalelektroindustrie. De stakingen zouden onder meer bedrijven als Opel, Daimler Truck en Vitesco en Paul Beier raken. IG Metall eist een loonsverhoging voor de komende twaalf maanden van 5 procent en andere verbeteringen van de arbeidsvoorwaarden, zoals afspraken over baangaranties.

De werkgeversorganisaties verwerpen de eisen en noemen de actie van IG Metall ongepast. Zij bieden een kleinere loonsverhoging in 2028 en een eenmalige betaling volgend jaar en wijzen op de moeilijke situatie in de Duitse industrie door hoge energiekosten en felle concurrentie. Stakingen brengen volgens de werkgevers alleen maar schade toe aan bedrijven.