Zweedse koranverbrander krijgt vier maanden cel

In Zweden heeft de rechts-extremistische politicus Rasmus Paludan vier maanden cel gekregen voor protesten waarbij hij korans verbrandde. Een rechtbank in Malmö veroordeelde hem dinsdag voor het aanzetten tot haat tijdens twee protesten in 2022 waarbij hij moslims beledigde en het voor moslims heilige boek in brand stak.

Volgens de rechter is het toegestaan om in het openbaar kritiek te hebben op moslims en de koran. Maar in dit geval waren de uitspraken "uitsluitend bedoeld om moslims te belasteren en te kwetsen". Paludan heeft aangegeven in beroep te gaan tegen de uitspraak.

Ook in 2023 hield Paludan een reeks koranverbrandingen. Aangenomen wordt dat die grotendeels aanleiding waren voor Turkije om toetreding van Zweden tot de NAVO te weigeren.