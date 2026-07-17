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EU vraagt Israël: bouw geen nieuwe nederzettingen op Westoever

Samenleving
door anp
vrijdag, 17 juli 2026 om 21:14
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BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie heeft Israël opnieuw opgeroepen af te zien van de uitbreiding van nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. Dat meldt de diplomatieke dienst van de EU (EEAS).
Eerder deze week keurde Israël een budget van omgerekend bijna 375 miljoen euro goed voor de oprichting van 34 nieuwe nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. De Verenigde Naties, Palestijnen en de meeste landen beschouwen de nederzettingen als illegaal.
De EU noemt het extra geld een zorgwekkende ontwikkeling. Dit leidt volgens haar onder meer tot "een toenemende fragmentatie en isolatie van Palestijnse gemeenschappen, waardoor zij een groter risico lopen op schendingen van mensenrechten."
De VN meldden vorige maand dat het geweld door Israëlische kolonisten op de Westoever dit jaar een recordniveau heeft bereikt. Er zijn dit jaar al meer dan duizend aanvallen geregistreerd.
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