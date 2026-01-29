Gemeenteraad Utrecht wil Dijksma zes jaar langer als burgemeester

UTRECHT (ANP) - De gemeenteraad van Utrecht heeft Sharon Dijksma aanbevolen voor herbenoeming als burgemeester van de stad. De raad heeft dat donderdagochtend besloten. Dijksma (PvdA) is sinds december 2020 burgemeester van Utrecht. De raad laat weten haar graag nog eens zes jaar in die functie te willen zien, meldt de gemeente Utrecht.

Dijksma, de 332e burgemeester van de stad, is volgens een bericht van de gemeente opgetogen over de steun."Ik wil met trots, zelfbewustzijn en lef verder bouwen aan deze mooie stad, het barmhartige hart van Nederland, de stad van Sint Maarten." Voorzitter Maarten van Heuven van de vertrouwenscommissie van de raad: "We kennen haar als betrokken en doortastend en hebben grote waardering voor de manier waarop ze haar rol vervult."

De commissaris van de Koning gaat de aanbeveling van de gemeenteraad aanbieden aan de minister van Binnenlandse Zaken. Op diens voordracht wordt de burgemeester bij Koninklijk Besluit herbenoemd.