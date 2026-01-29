ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Gemeenteraad Utrecht wil Dijksma zes jaar langer als burgemeester

Samenleving
door anp
donderdag, 29 januari 2026 om 12:37
anp290126152 1
UTRECHT (ANP) - De gemeenteraad van Utrecht heeft Sharon Dijksma aanbevolen voor herbenoeming als burgemeester van de stad. De raad heeft dat donderdagochtend besloten. Dijksma (PvdA) is sinds december 2020 burgemeester van Utrecht. De raad laat weten haar graag nog eens zes jaar in die functie te willen zien, meldt de gemeente Utrecht.
Dijksma, de 332e burgemeester van de stad, is volgens een bericht van de gemeente opgetogen over de steun."Ik wil met trots, zelfbewustzijn en lef verder bouwen aan deze mooie stad, het barmhartige hart van Nederland, de stad van Sint Maarten." Voorzitter Maarten van Heuven van de vertrouwenscommissie van de raad: "We kennen haar als betrokken en doortastend en hebben grote waardering voor de manier waarop ze haar rol vervult."
De commissaris van de Koning gaat de aanbeveling van de gemeenteraad aanbieden aan de minister van Binnenlandse Zaken. Op diens voordracht wordt de burgemeester bij Koninklijk Besluit herbenoemd.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 508044476

3 soorten burn-out

39179b03ea320c5dd6ef40ae8572151461d0356f

Maak je geen illusies: dit gebeurt er echt als je arbeidsongeschikt wordt en in de WIA belandt

ANP-548712690

Een jaar Trump-II: sentiment versomberd, waardering en vertrouwen storten in

ANP-543234585

Eva Jinek bejubelde Noa Vahle, maar waarom eigenlijk? "Ze is te correct"

82fd9058acb85ad1881e807d8984cf5e

Financial Times: Trump-mensen hebben gesprekken met extreme Canadese separatisten

1286701502

3 grote blunders die de geschiedenis bijna veranderden

Loading