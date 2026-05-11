Tata opnieuw beboet voor te hoge uitstoot schadelijke stoffen

Samenleving
door anp
maandag, 11 mei 2026 om 18:07
ZAANDAM (ANP) - Tata Steel heeft opnieuw een boete gekregen voor een te hoge uitstoot van schadelijke stoffen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied int bij het grote staalbedrijf in de IJmond een dwangsom van 3,25 miljoen euro, omdat vanuit de oude kooksgasfabriek 2 onder meer te hoge concentraties PAK's vrijkomen. Stoffen die onder deze noemer vallen, zijn kankerverwekkend.
Al in december 2024 sommeerde de omgevingsdienst Tata de overschrijdingen bij de fabriek te stoppen, maar uit metingen die vorig jaar zijn gedaan bleek dat de uitstoot nog altijd te hoog was. Latere metingen worden nog beoordeeld en kunnen weer tot nieuwe boetes leiden.
Ook bij kooksgasfabriek 1 ligt de uitstoot te hoog. Voor die fabriek heeft de omgevingsdienst al twee keer een dwangsom van ruim 8,5 miljoen euro geïnd. Omdat Tata daar de normen blijft overschrijden, beoordeelt de dienst ook of dat gevolgen moet krijgen voor de vergunning voor de installatie. Die kan in het uiterste geval worden ingetrokken.
