EU zet Iraanse viceminister Binnenlandse Zaken op sanctielijst

BRUSSEL (ANP) - De EU-lidstaten hebben maandag nog eens zestien Iraniërs en drie Iraanse bedrijven op de EU-sanctielijst gezet. Zij speelden een sleutelrol in de onderdrukking van de straatprotesten in januari 2026, aldus de EU. Daarbij vielen duizenden burgerslachtoffers. Het gaat onder meer om de Iraanse viceminister van Binnenlandse Zaken.

Ook diverse commandanten van lokale afdelingen van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) die direct betrokken waren bij de gewelddadige onderdrukking van de protesten in januari zijn op de sanctielijst gezet. Dat geldt ook voor het Mohammed Rasulullah Korps en het Imam Reza Islamitische Revolutionaire Garde Korps.

Een aantal leden van de rechterlijke macht die betrokken waren bij vervolgingen van vreedzame demonstranten, politieke activisten en journalisten die kritisch stonden tegenover de autoriteiten, staat nu ook op de sanctielijst. Sommigen van hen zijn verantwoordelijk voor het afdwingen van gedwongen bekentenissen en het opleggen van zware straffen aan vreedzame activisten.

Sancties

Sancties zijn verder opgelegd aan Naji Research and Development Company (NRDC), dat surveillance-instrumenten heeft ontwikkeld die worden gebruikt om burgers te monitoren en te controleren. Het hoofd van de cyberpolitie van Teheran krijgt ook te maken met restrictieve maatregelen. Hij speelt een belangrijke rol in het filteren van internet, censuur, het controleren van content op sociale media en het onrechtmatig vervolgen van burgers op basis van hun digitale activiteiten.

Er staan nu 263 mensen en 53 bedrijven uit Iran op de sanctielijst. Hun tegoeden worden bevroren en ze mogen niet naar en door de EU reizen. Voor apparatuur die gebruikt kan worden voor interne repressie en voor het monitoren van telecommunicatie geldt een exportverbod.