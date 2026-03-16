Wat alcohol doet met je slaap

gezondheid
door Dirk Kruin
maandag, 16 maart 2026 om 16:09
Als je het goed voor hebt met jezelf en met je slaap, dan neem je nooit meer een slaapmutsje. Of noem het voortaan anders. In coma-mutsje is juister. Want van een paar glazen val je inderdaad snel in slaap, of iets wat daar op lijkt. Je bent van de wereld. Maar wat slaap vooral nuttig maakt is de REM-slaap.
Die heeft een lange lijst voordelen, waaronder betere alertheid overdag, betere vaardigheden om te leren en een beter lange termijn geheugen. Allemaal in tientallen studies aangetoond. Net als uitvoerig is aangetoond dat alcohol de REM-slaap sterk onderdrukt.
Dr Philip Gehrman, deskundige: "Alcohol is een REM-slaap onderdrukker. Des te meer drank, des te minder REM." We raken daardoor overdag ook extra geïrriteerd en vervelend voor de omgeving. En dan is er nog het probleem dat je tijdens de nacht wakker wordt van drank. Vanwege de branderigheid in de maag en slokdarm, of omdat we moeten plassen. Want alcohol heeft effecten op de blaas. Echt gevaarlijk wordt het als je half dronken ook nog slaapmiddelen neemt. Slaapmiddelen en drank hebben beide als effect dat ze delen van de hersenen plat leggen. Ze kunnen elkaar dus versterken en daarmee schade aanrichten.

