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Eurocommissaris: te vroeg om link te melden tussen bommeldingen

Samenleving
door anp
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BRUSSEL (ANP) - Het is nog te vroeg om te zeggen of de bommeldingen in de Europese luchtvaart aan elkaar zijn gelinkt, zegt Eurocommissaris Apostolos Tzitzikostas (Transport). Deze week kregen meer dan twintig passagiersvluchten te maken met dit soort meldingen, waarvan een groot deel op donderdag.
"Elke dreiging tegen burgers is onaanvaardbaar", stelt Tzitzikostas in een verklaring. "Het waarborgen van de veiligheid en beveiliging van burgers blijft een prioriteit." Hij laat weten dat Brussel de situatie nauwkeurig in de gaten houdt en in contact staat met de getroffen EU-lidstaten en het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA).
De landen onderzoeken de meldingen, waarbij voor zover bekend geen explosieven zijn gevonden. Tzitzikostas zegt de nationale autoriteiten te hebben gevraagd samen te werken met luchthavens, luchtvaartmaatschappijen en wetshandhavingsinstanties om incidenten te onderzoeken en voor "passende veiligheidsmaatregelen voor de luchtvaart".
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