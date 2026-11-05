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Verwey-Jonker Instituut vraagt uitstel van betaling aan

Economie
door Redactie
bijgewerkt om
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Het Verwey-Jonker Instituut heeft bij de rechtbank Utrecht uitstel van betaling aangevraagd. Volgens het onderzoeksinstituut kan de organisatie niet langer voldoen aan haar financiële verplichtingen.
Het instituut verricht onafhankelijk onderzoek en verleent adviezen op het gebied van sociaal-maatschappelijke vraagstukken. "Bezuinigingen op onderzoeksbudgetten en blijvende druk op de tarieven bij verschillende overheden zijn de belangrijkste oorzaken voor de liquiditeitsproblemen. Ook spelen technologische ontwikkelingen zoals de toename van het gebruik van artificial intelligence bij opdrachtgevers in toenemende mate een rol", meldt het instituut.
Volgens de organisatie zijn in de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen, zoals een verhuizing naar een goedkopere locatie, kostenreducties en een kleiner bestuur, om de financiën te verbeteren. "Deze maatregelen hebben echter tot nu toe nog onvoldoende resultaat gehad binnen de beschikbare tijd."
Uitstel van betaling is vaak een voorbode van een faillissement.
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