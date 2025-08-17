Melania Trump in brief aan Poetin: het is tijd voor vrede

De conservatieve Amerikaanse nieuwszender Fox News heeft de inhoud gepubliceerd van een brief die Melania Trump haar man, president Donald Trump , heeft laten overhandigen aan zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin. Dat gebeurde in Alaska, waar de twee leiders elkaar spraken over de oorlog in Oekraïne.

De first lady doet aan Poetin een klemmende oproep tot vrede, vooral voor de toekomst van de kinderen in het oorlogsgebied. "Ieder kind droomt van liefde, kansen en bescherming tegen gevaar", aldus Melania Trump. Ze noemt het niet alleen de plicht van ouders, maar ook van wereldleiders om te zorgen dat kinderen "in vrede kunnen ontwaken" en roept Poetin op dit te bewerkstelligen. "U kunt eigenhandig hun melodieuze gelach herstellen. Door de onschuld van deze kinderen te beschermen, dient u meer dan alleen Rusland - u dient de mensheid zelf."

Het idee voor vrede "overstijgt alle menselijke verdeeldheid, en u, meneer Poetin, kunt deze visie vandaag met één pennenstreek verwezenlijken", besluit Melania haar brief. "Het is tijd."

Het overleg tussen haar man en Poetin heeft niet geleid tot een staakt-het-vuren of concrete vredesvoorstellen.