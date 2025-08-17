ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Melania Trump in brief aan Poetin: het is tijd voor vrede

Politiek
door Redactie
zondag, 17 augustus 2025 om 7:20
bijgewerkt om zondag, 17 augustus 2025 om 7:26
Scherm­afbeelding 2025-08-17 om 07.24.44
De conservatieve Amerikaanse nieuwszender Fox News heeft de inhoud gepubliceerd van een brief die Melania Trump haar man, president Donald Trump, heeft laten overhandigen aan zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin. Dat gebeurde in Alaska, waar de twee leiders elkaar spraken over de oorlog in Oekraïne.
De first lady doet aan Poetin een klemmende oproep tot vrede, vooral voor de toekomst van de kinderen in het oorlogsgebied. "Ieder kind droomt van liefde, kansen en bescherming tegen gevaar", aldus Melania Trump. Ze noemt het niet alleen de plicht van ouders, maar ook van wereldleiders om te zorgen dat kinderen "in vrede kunnen ontwaken" en roept Poetin op dit te bewerkstelligen. "U kunt eigenhandig hun melodieuze gelach herstellen. Door de onschuld van deze kinderen te beschermen, dient u meer dan alleen Rusland - u dient de mensheid zelf."
Het idee voor vrede "overstijgt alle menselijke verdeeldheid, en u, meneer Poetin, kunt deze visie vandaag met één pennenstreek verwezenlijken", besluit Melania haar brief. "Het is tijd."
Scherm­afbeelding 2025-08-17 om 07.24.44
Het overleg tussen haar man en Poetin heeft niet geleid tot een staakt-het-vuren of concrete vredesvoorstellen.
Vorig artikel

Alaska-top: de berg heeft een muis gebaard (en een menu)

Volgend artikel

Europa beslist dit weekend over bijstaan Zelensky in Washington

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2589530723

8 teken dat je misschien (zonder het te weten) een beetje autistisch bent

anp160825090 1

Zou Poetin Trump echt ergens mee chanteren?

e39d3daf-9068-4232-a88d-9cab1071ab0b

Van pinda's tot granaatappels — de 19 voedingsmiddelen die je jong houden

ANP-524446994

Dit zijn de grootste olie- en gasbedrijven ter wereld (eentje springt eruit)

ANP-436738274

De 5 beste duurzame reisbestemmingen voor 2025 volgens de BBC

ANP-496809166

Waarom tegenslag ons sterker en gelukkiger maakt volgens de Stoïcijnen