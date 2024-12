Op Schiphol aangehouden XR-demonstranten alle 99 vrijgelaten

SCHIPHOL (ANP) - De 99 demonstranten van Extinction Rebellion (XR) die zaterdag werden aangehouden bij een actie achter de paspoortcontrole op Schiphol, zijn zaterdag bijna meteen weer vrijgelaten. De marechaussee meldt dat ze geen verdachten meer zijn.

De groep XR-demonstranten verspreidde in de centrale hal van de luchthaven bruin water op de grond, wat symbool stond voor de modderstromen bij Valencia. Toen ze weigerden te vertrekken, zijn ze aangehouden.

Volgens de marechaussee worden XR-demonstranten na dergelijke acties, zoals eerder ook de blokkades van de A12, niet meer vervolgd. "Reden hiervoor is dat rechters in eerdere zaken extra strafoplegging niet nodig vonden. Aanhouding en wegvoering van de actielocatie was straf genoeg."

Als de actievoerders nog andere strafbare feiten hadden begaan, naast de lokaalvredebreuk, waren ze eventueel wel vervolgd.