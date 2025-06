Europa wil astronauten naar ruimtestation van Jeff Bezos sturen

PARIJS (ANP) - Europa is van plan astronauten te laten afreizen naar een commercieel ruimtestation van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Amazon-baas Jeff Bezos. Dat station, het Orbital Reef, moet in de komende jaren worden samengesteld in een baan rond de aarde, op 400 kilometer hoogte. Het is een opvolger van ruimtestation ISS, dat aan het einde van zijn levensduur komt.

De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft woensdag een principecontract getekend met Blue Origin. Daarmee kan Europa "op niet-exclusieve basis" bemanningsleden en vracht naar het toekomstige ruimtestation sturen, mogelijk met eigen Europese ruimtevaartuigen. Europese bedrijven gaan mogelijk ook onderdelen en systemen voor het Orbital Reef bouwen.

Hoeveel geld met de deal is gemoeid, is niet bekendgemaakt.

Jeff Bezos is verwikkeld in een concurrentiestrijd met Elon Musk en Richard Branson, die ook reizen naar de ruimte willen verkopen. Blue Origin is momenteel vooral bekend van zijn korte toeristische vluchten naar de rand van de dampkring.