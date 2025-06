UNICEF: bescherm kinderen beter tegen gevolgen klimaatverandering

DEN HAAG (ANP) - Van hitte in klaslokalen tot stijgende overstromingsrisico's - klimaatverandering heeft nu al "een aanzienlijke invloed" op de gezondheid en het welzijn van kinderen. UNICEF Nederland vraagt daar aandacht voor in een donderdag verschenen rapport.

De organisatie pleit voor het vergroenen van schoolpleinen en speeltuinen, zodat kinderen "veilige, koele speelplekken hebben". Ook zouden kinderen op school meer moeten leren over klimaatverandering "en hun rol in duurzame oplossingen", vinden de opstellers van het rapport.

Vooral in kwetsbare wijken moet wat UNICEF betreft meer worden geïnvesteerd in verduurzaming, want daar hebben kinderen meer last van de opwarming dan in rijkere wijken. Dat komt bijvoorbeeld doordat stadswijken vaak erg 'versteend' zijn, of doordat er thuis vaak geen geld is voor zonwering of extra isolatie. Zowel in het beter isoleren van woningen als van schoolgebouwen zijn meer investeringen nodig, vindt de kinderrechtenorganisatie van de VN. Een goed geïsoleerd pand warmt immers minder snel op bij hoge temperaturen. Dat het binnen niet te warm is, noemt UNICEF "essentieel voor leerprestaties".

Meer maatregelen om met hitte om te gaan, zijn volgens UNICEF het hardst nodig in Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint-Eustatius). De eilanden hebben niet alleen meer hitte te verduren, maar bijvoorbeeld ook grotere risico's op overstromingen door de stijgende zeespiegel en op orkanen.

Het rapport is gebaseerd op literatuuronderzoek, gesprekken met experts en interviews met kinderen. Die komen er ook zelf in aan het woord. Zo vertelt de 11-jarige Julie uit Den Haag dat het in de zomer vaak "heel warm" is in haar klas. "We hebben twee ventilatoren en het raam open, maar soms is het nog te warm en krijg ik hoofdpijn."

In vergelijking met veel andere landen vallen de gevolgen van klimaatverandering voor Nederlandse kinderen nu nog relatief mee, zeggen de makers van het rapport erbij. "Maar ze zijn er, en ze zullen groter worden. Daarom moeten we er nu al alles aan doen om kinderen te beschermen. Want kinderen zijn extra kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering en luchtvervuiling."